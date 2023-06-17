Konya'da sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, sağanak nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları meydana geldi.

İlçeye bağlı Çukurca yaylasında, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede ekili tarım arazilerini su bastı.

Yağışın ardından suyla kaplanan tarım arazileri zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.