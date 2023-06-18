Konya ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu yapılıyor

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı yapılıyor.

Konya genelinde 43 bin 416 aday, 1522 okul, 2 bin 237 salonda sınava girdi. Sınavda 5 bin 625 sınav görevlisi yer aldı.

Konya kent merkezindeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde sınava girecek öğrenciler, sırayla belgeleri tek tek incelenip, üst araması yapılarak sınav salonlarına alındı.

Sınavın başlamasıyla öğrenci velileri de fakülte binası yanındaki parka geçti. Velilerden bazıları çocukları için dua ederken, bazıları da güzel havanın tadını çıkarak piknik yaptı.

- Aksaray

Aksaray'da 24 bin 929 adayın katıldığı YKS'de 87 bina ve 1430 salonda 3 bin 128 personel görev yapıyor.

Eşi Sema Yarar'a moral olmak ve heyecanını paylaşmak için YKS'ye girmeye karar veren 24 yaşındaki Hamza Yarar, sınava eşiyle hazırlandı.

Yarar çifti, Şehit Ali Er Anadolu Lisesi'nde sınava girdi.

Hamza Yarar, eşiyle aynı okulda sınava girdiği için mutlu olduğunu ifade ederek "Gençlere başarılar diliyoruz. Bizim önceliğimiz gençler. Benim bir hedefim yok ama eşime moral olmak için giriyorum." diye konuştu.

- Afyonkarahisar-Karaman

Afyonkarahisar ve Karaman'da da polis ekipleri sınava giren öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için gürültü yapılmaması için önlemler aldı.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, öğrenci velilerinin de heyecanlı bekleyişi başladı.

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