Konyalı Dünya Şampiyonu Milli Tekvandocu Zeliha Ağrıs'ın mutlu günü

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KONYA (AA) - Dünya Şampiyonu Konyalı Milli Tekvandocu Zeliha Ağrıs, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un milli voleybolcusu Efe Mandıracı ile nişanlandı.

Beyşehir ilçesindeki Anamas Konukevi'nde gerçekleştirilen nişan merasiminde çifte nişan yüzüklerini yapılan duanın ardından Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin taktı.

Şahin ve Elkin, genç çifti tebrik etti.

Ağrıs ve Mandıracı'yı bu mutlu günlerinde milli sporcu arkadaşları da yalnız bırakmazken nişan merasimine aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.





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