Konya'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

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KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.



Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşılaşan İsmet A. (26) ile M.D. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.D, İsmet A'yı göğsünden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmet A. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, daha sonra helikopterle Konya'ya gönderildi.

M.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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