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GÜNCELLEME - Konya'da bir gencin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Konya'da bir gencin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir gencin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta Enes A'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.T. (23), O.S. (20) ve H.O'yu (17) gözaltına aldı, yanlarındaki 3 tabancaya el koydu.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını itiraf ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta dün, Enes A. (20) ile bir grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan Enes A. sokaktaki bir okulun bahçesinde hayatını kaybetmişti. G.B. (22) yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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