Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Meğer Tom ve Jerry'deki o sahnenin arka planı bambaşkaymış!

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

L.Ö. idaresindeki 42 AFH 060 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.E, F.Ö, E.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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