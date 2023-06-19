Başpehlivanlar Seydişehir'de meydana çıkacak

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 Temmuz Pazar günü baş pehlivanlar meydana çıkacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 32'si başpehlivan olmak üzere 13 boyda 450'den fazla pehlivanının er meydanında boy göstereceğini söyledi.

4. Geleneksel Seydişehir Yağlı Pehlivan Güreşlerine tüm sporseverleri davet eden Tutal, "Belediye olarak her yaştan ve her branştan tüm sporculara destek veriyoruz. Sportif faaliyetlerde gençlerin yanlarında oluyoruz. Ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerine sahip çıkmak aynı zamanda toplumsal değerlere de sahip çıkmak anlamına gelir. 1960'lı yıllardan bu yana Seydişehir'de güreş takımları mevcut olup, lig müsabakalarına katılmış ve ayrıca uluslararası derece alan güreşçiler olmuştur." dedi.

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