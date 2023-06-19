Nasreddin Hoca bu yıl oyuncu Çetin Altay tarafından canlandırılacak

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KONYA (AA) - Konya'da bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde, temsili Nasreddin Hoca'yı oyuncu Çetin Altay canlandıracak.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 5 Temmuz'da başlayacak şenliğin programının belli olduğunu belirtti.

Başkan Akkaya, "Şenlik programımıza göre, çocuklar ve büyükler için tiyatrolar ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. Yerli halk dansları gösterileri sergilenecek. Sakiler, Zara ve Semicenk konserlerini hemşerilerimizle ve şehrimize gelen misafirlerimizle buluşturacağız." dedi.

Etkinliklerin ilk gününde, vatandaşların tellal tarafından şenliğe çağrılacağını aktaran Akkaya, aynı gün saat 15.30'da Şenlik Kortej Yürüyüşü yapılacağını söyledi.

Akkaya, Yeniköy Mahallesi'ndeki Özus Çiftliği'nde hocanın göle maya çalmasıyla törenlerin resmen başlayacağını ifade etti.

- Altın Eşek Karikatür Ödülü'nü Romanyalı karikatürist Gabriel Rusu kazandı

Öte yandan, şenlikler kapsamında Karikatürcüler Derneği ile ortak düzenlenen 42. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması'na 62 ülkeden 585 karikatür sanatçısının katıldığını belirten Akkaya, "2 bin 190 karikatür eserinin katılımıyla yarışma gerçekleşti. Akşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü Romanya'dan Karikatür Sanatçısı Gabriel Rusu kazandı, kendisine 5 Temmuz'da Altın Eşek Karikatür Ödülü'nü takdim edeceğiz." diye konuştu.

Şenlikte konserlerin yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için çeşitli tiyatro programları, halk dansları gösterileri yapılacak, Tarihi Ermeni Kilisesi'nde açılacak çeşitli sergiler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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