Seydişehir'de aç kurtlar büyükbaş hayvanlara saldırdı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran kurtlar 1 büyük baş hayvanı telef ederken, 3 tanesini yaraladı.

Seydişehir İncesu Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Çiğdem'e ait büyükbaş hayvanlara Gıcırın Çardağı denilen bölgede kurtlar saldırdı.

Dağda aç kalarak ovaya inen kurtların saldırısı sonrası Çiğdem'e ait 4 büyükbaş hayvandan biri telef olurken 3'ü de yaralandı.



Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını kaydeden Çiğdem, "İlk defa başına böyle bir olay geldi. Birkaç defa kurtların bölgede olduğunu fark ettim. Tedbirlerimi aldım fakat saldırıya engel olamadım. Saldırıyı fark ettim fakat yine de 1 hayvanım telef oldu. Diğer 3 hayvanım ise yaralı kurtuldu. Guruplar halinde 7-8 taneydiler. Bir an saldırınca bir şey yapamadım. Hayvanlarımın telef olmasına çok üzüldüm. Bu saatten sonra daha çok dikkatli olacağım artık canım yandı, benim hayvanlarıma, emeğime geçim kaynağıma saldıran hiç bir yabani hayvana hoşgörülü davranacağımı düşünemiyorum." dedi.



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