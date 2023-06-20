Akşehir'de kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu

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KONYA (AA) - Akşehir'de polisin düzenlediği kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonunda, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 600 adet tek dal sigara, 37 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 800 boş makaron ve 110 kaçak elektronik sigara dolum kiti ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler S.E. ve M.T.'ye ait olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.



Söz konusu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 600 tek dal sigara, 37 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 800 boş makaron ve 110 kaçak elektronik sigara dolum kiti ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alındı.



Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler, haklarında "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

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