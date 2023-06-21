Konya'da sahte dolarla vatandaşları dolandıran 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da sahte dolarlarla alışveriş yaparak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu satan vatandaşla bir esnafın sahte parayla dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, piyasada sahte dolarlarla alışveriş yaptıkları tespit edilen L.K, A.I. ve M.R'yi kısa sürede yakaladı.



Bu kişilerin üzerlerinde ve ikamet ettikleri 2 evde yapılan aramalarda, 95 sahte banknot ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin, internetteki cep telefonu satış ilanları üzerinden vatandaşlarla irtibata geçtikleri ve sahte dolarla vatandaşları dolandırdıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.K. ve A.I. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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