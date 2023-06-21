GÜNCELLEME 2- Kaza nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki ulaşım normale döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da trafik kazası nedeniyle kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı.

Latif Semin idaresindeki 16 BBL 329 plakalı tırın, Bahçesaray mevkiinde yakıtı bitti.

Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle, tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.



Araç yoğunluğu oluşan ve bir süre tek şeritten kontrollü ulaşım sağlanan kara yolunda kazaya karışan araçlar ekiplerce çekildi.

Söz konusu araçların çekilmesi sonrası yoldaki ulaşım tamamen normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.