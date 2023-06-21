Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza'dan kongre açıklaması:

KONYA (AA) - Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza, bazı yayın organlarında çıkan genel kurul haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tuza, yazılı açıklamasında, yeşil-beyazlıların 50 puan barajını aşarak ligi tamamladığını anımsattı.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarının altını çizen Tuza, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerimize devam ediyoruz. Konyaspor, genel kurula gidecek' haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetimimiz, 5 Haziran 2021'de göreve gelmiş ve gece gündüz demeden kulübümüzün geleceği için çok çalışmıştır. Bu şehrin en değerli markasını en üst seviyeye getirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki sezon olduğu gibi takımımızın başarısı için yeni sezonda da elimizden geleni yapacağız."

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