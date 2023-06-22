Konya'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir düğün salonunda, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili M.A.A. ile H.B.A'yı tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden H.B.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.A.A. adliyeye sevk edildi.

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