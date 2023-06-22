Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde balık boy denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonunun başlamasıyla gölün karaya çıkış noktaları ile perakende satış yerlerinde denetim yaptı.



Denetimlerde uygun büyüklükte olmayan balıklara el konuldu.

- Beyşehir'de zabıtadan fırın ve pastane denetimi

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Ekmek fırınları ve pastanelere yönelik yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, ekmeklerin etiket ve gramaj kontrolleri, un depolama ve ekmek imalat bölümünde çalışan personelin kontrolleri gerçekleştirildi.

- Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lütfi Takavcı Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve mansiyon ödülü alanlar belirlendi.

Taşköprü üzerinde düzenlenen törende, ödüller sahiplerine verildi.

Törene katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yarışmada ödül kazananları tebrik etti.





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