Konya'da dolandırıcılık hükümlüsü kral dairesinde kaldığı otelden çıkarken yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen ve kral dairesinde kaldığı otelden çıkarken yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Ö'nün (44) yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, İbrahim Ö'nün kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir otelin kral dairesinde kaldığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, hükümlüyü lüks aracıyla otelden çıkış yaptığı sırada yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası yakaladı.

Araçta yapılan aramada, İbrahim Ö'nün "oğlumun okul çantası" dediği çantada, ruhsatsız tabanca, 2 elmas, 1 milyon 368 bin lira değerinde 3 çek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 46 kaydının bulunduğu öğrenilen hükümlünün, istihbaratçı olduğunu, kamuda üst düzey kişilerin akrabası olduğunu ve faili meçhul cinayetlerin gizli belgelerini taşıdığı yalanıyla vatandaşlardan para aldığı, otelde ise kullandığı kod isimle uzun bir süredir kaldığı öne sürüldü.

İbrahim Ö'nün ayrıca kendisini çiftlik sahibi olarak tanıtıp, başka bir çiftlikte bulunan yaklaşık 40 büyükbaş hayvanı kendisininmiş gibi gösterip hayvan satın almak isteyen bir vatandaşı parasını alarak dolandırdığı öğrenildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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