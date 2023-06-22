Konya'da Mesleki Eğitim Merkezi mezunları için Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni yapıldı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından 6 mesleki eğitim merkezinden mezun olan öğrenciler için Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan törende, Ahilik geleneğinin yüzlerce yıldır Anadolu'nun en özel değerlerden birisi olduğunu söyledi.

Ahilik geleneğinin İslam'ın değerleriyle yükseldiğini vurgulayan Uzbaş, şunları kaydetti:



"Medeniyetimizin güzel ahlakıyla bütünleşerek asırlık Türk sanat ve ticaretine yön vermiştir. Bu kadim geleneği yaşatmak için mesleki eğitim merkezimizden başarıyla mezun olan gençlerimizin şed kuşanma töreninde bir aradayız. Gençlerimizin, ecdadımızın derin birikimlerini ve kadim mirasını sırtlanarak ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşıyacağına inancımız tamdır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ise 4 binden fazla aktif üyesi olan bir yapı olduklarını, her hafta farklı etkinlikle çalışan gençleri her manada dinamik tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da özü kardeşlik olan bir teşkilatın mensupları olduklarını, Ahiliğin merkezinin de Konya olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Ahilik ve şed kuşanmayı anlatan tiyatro oyunu sergilendi.



Ardından 6 mesleki eğitim merkezinin mezuniyet töreni ve başarıyla mezun olan öğrencilerin şed kuşanma töreni yapıldı.



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