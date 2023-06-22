Konya'daki kazada yaralanan genç hayata tutunamadı

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KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan 20 yaşındaki Mevlüt Ağar tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra hayatını kaybetti.



Kazada, vefat eden kişi sayısı da 4’e yükseldi.

Şaban K. idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, 22 Mayıs’ta Beyşehir Isparta kara yolunun 8'inci kilometresinde, karşı yönden gelen tarım işçilerini taşıyan Emre Erdoğan’ın (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada minibüsteki İsa (45) ile eşi Gülay Erdoğan (44) hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan oğulları Emre Erdoğan da tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Aynı kazada bugün hayatını kaybeden Mevlüt Ağar da (19) cenazesi Beyşehir'in Karaali Mahallesi’nde gözyaşları içinde defnedildi.



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