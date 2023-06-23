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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da konuştu:

KONYA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin bundan sonra da önemli bir aktör olmaya devam edeceğini söyledi.

Erbakan, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Konya'da, Konya Sanayi Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve Muhtarlar Odası'nı, ardından da kentteki esnafları ziyaret etti.

Daha sonra bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erbakan, tüm seçmenlere ve parti teşkilatına teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi'ne verilen oylarla seçimlerin sonuçları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Erbakan, "Partimiz, bundan sonra da son derece önemli bir aktör olmaya devam edecektir. Bu seçimin kaybedenlerinden biri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün gayretine, hevesine rağmen, 40'a yakın iki meclis grubu çıkaracak kadar milletvekilini bonkörce, bol keseden başka partilere dağıtmasına rağmen cumhurbaşkanı seçilememiş, seçimleri kaybetmiştir. Diğer bir kaybeden de HDP'dir. HDP, yüzde 11 bandındaki oylarını yüzde 8'e kadar geriletmiştir. Uzun bir aradan sonra ilk defa HDP'nin oylarında bu gerileme yaşanmıştır." diye konuştu.

- "Politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkumdur"

Erbakan, seçimlerin diğer bir kaybedeninin de yedili masa olduğunu, masadaki dört küçük partinin birer tabela partisine dönüştüğünü dile getirdi.

Yedili masadaki partilerin, CHP'nin sırtından milletvekili kapmalarının herhangi bir işe yaramayacağını anlatan Erbakan, "Bu politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkumdur. CHP'nin sırtından, onun bunun oyuyla, başkalarının seçmeniyle, başkasının gücüyle bu milletvekillerini meclise getirmek bir marifet değildir. Asıl marifet, Yeniden Refah Partisi'nin yaptığı gibi kendi amblemi, gücü ve müstakil listesiyle seçime girip, alnının teriyle bu milletvekillerini çıkartmaktır." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin, "Milli Görüş" davasına inanmış dava erleriyle milletin gönlüne girdiğini dile getirdi.

Partinin beş milletvekilinin, mecliste milletin derdine derman olmak, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak için canla başla gayret edeceklerini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Seçimlerden önce söylemlerimizle, siyaset anlayışımızla, açıklamalarımızla ve istikametimizle 'Milli Görüş'ü temsil eden partinin, Yeniden Refah Partisi olduğunu sık sık ifade etmiştik. Bu gerçek, seçmenlerimizin, halkımızın ve milletimizin desteğiyle bir kez daha ispat olmuştur. İnşallah ikinci 40 yılda, ikinci 50 yılda 'Milli Görüş'ü merhum Erbakan hocamızın çizgisini, Yeniden Refah Partisi temsil edecektir. 'Milli Görüş' tarihinde, 'Milli Görüş' önce meclise girmiş, arkasından yapılan ilk seçimlerde de mutlaka iktidar olmuştur."

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