Konya'da baraj gölünde kaybolan öğretmenin cansız bedeni bulundu

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KONYA (AA) - Konya’da balık tutmak için gittiği baraj gölünde kaybolan öğretmeninin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan İsmail S. (46) balık tutmak için dün gece saatlerinde Altınapa Baraj Gölü’ne gitti.

Kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine baraj gölünde arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ekipleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı balık adamların destek verdiği aramada, öğretmenin cansız bedenine ulaştı.

Gölden çıkarılan İsmail S'nin cesedi otopsi için morga götürüldü.

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