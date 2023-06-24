Konya'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı

KONYA (AA) - Konya'da belediyenin kent dışında kurduğu hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Konya'da kurulan hayvan pazarlarında üreticilerin farklı bölgelerden getirdiği hayvanlar pazarlarda satışa sunuldu.

Konya-Ankara kara yolundaki Kayacık Mahallesi'nde kurulan pazara, hafta içinde hayvanlarını getirmeye başlayan üreticiler ise kurbanlık satışlarından memnun.

Selçuklu ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında pazarın en büyük hayvanı 2,5 yaşındaki 934 kiloluk Simental cinsi "Karabıyık" isimli boğa 124 bin liraya satıldı.

Hayvanın sahibi İsmet Kocabıyık, bu sene satışların beklentilerinin üstünde gerçekleştiğini belirterek, "Satışlardan memnunuz. Geçtiğimiz yıla göre kıyaslarsak bu dönemde mallarımızın üçte birini bitirmiştik, şimdi yarısını sattık bitirdik." dedi.

Diğer bir hayvan satıcısı Mülayim Akkaya ise pazara bir hafta önce geldiklerini belirterek, "Vatandaşların 7 kişilik bir düve için 65-70 bin liralık bütçe ayırması lazım. Boğa için 90 bin liraya kadar çıkar. Hayvanlarımız Muş'tan getirdiğimiz yayılım hayvanları." diye konuştu.

İlhami Yalvaç ise 15 yıldır besicilik yaptığını ifade ederek, "Vatandaşların ortalama bir koyun, keçi için 4 bin 500 ila 11 bin lira bütçe ayırması gerekiyor. 60 kilo gelecek bir koyun 8 bin lira civarında. Geçen yıllara göre yoğunluk daha iyi. Geçen sene bu vakitler bu kadar satamamıştım. Bayram yoğunluğu daha başlamadı herkes rızkını bekliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan pazar alanına getirilen hayvanlar, belediye görevlileri tarafından genel görünüm, sağlık, kulak küpesi gibi kriterlere göre tek tek incelenerek pazara sokuluyor.

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