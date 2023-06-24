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Konya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA

Konya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hıdır Ç. (23) yönetimindeki 42 GP 001 plakalı tır, Ankara Caddesi Öğretmenevleri Kavşağı'nda plakası öğrenilemeyen Veysel A. (16) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Veysel A'nın ağır yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Konya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Tır sürücüsü Hıdır Ç, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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