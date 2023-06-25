Konya'dan kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir'de AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı tarafından 77. Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Koordinatörü Adnan Bahçeci, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Özer, programda, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımların artarak devam ettiğini belirtti.

AK Parti kadrolarının Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vurduğunu aktaran Özer, "Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda AK kadrolar olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da Türkiye'nin güçlü ve tam bağımsız olarak hizmetlerine devam edeceğini vurguladı.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ise AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının bugüne gelmesinin en büyük sebebinin kardeşlik, fedakarlık ve özveri olduğunu ifade etti.

- Hüyük ilçesinde AK Parti'nin 77. Danışma Meclisi Toplantısı

Hüyük ilçesinde AK Parti Teşkilatı 77. Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy ve Muharrem Akkaya, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve teşkilat mensupları katıldı.

- Hüyük'te tayini çıkan jandarma personeline veda programı düzenlendi

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, tayini çıkan jandarma personeliyle bir araya geldi.

Çimer, programda, jandarma personeline teşekkür plaketi takdim etti.





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