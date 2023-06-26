Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Kurban Bayramı mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşımın ve dayanışmanın en önemli sembolü olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğin adresi olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bayramlar, hepimizin ortak heyecanı, ortak sevincidir. Birliğimiz, dayanışmamız ve kardeşliğimiz, bayramlarla birlikte daha da perçinlenir. Mahzun ve kederli gönüller bayramlarla huzur bulur. Haneler bayramların bereketiyle dolup taşar. Caddeler ve sokaklar bayramın o müstesna iklimiyle bizleri kucaklar. Böylesine müstesna günlerde bizlere düşen, başta depremzede kardeşlerimizin yeniden güzel günlere kavuşmaları olmak üzere, ülkemizin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın kurtuluşu için dua etmektir. Düşene, darda olana el uzatmak, mazlumları, yetimleri ve öksüzleri sevindirmek, çocukların yüzünde gülücük olmak, gönüllere neşe ve huzur bırakmak için gayret göstermektir. Sofralarımızı kardeşliğe ve dostluğa açmak, kalplerimizi tüm hırs ve nefsi duygulara kapatmaktır."

















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