Hüyük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fikret Ünal idaresindeki 34 EVF 742 plakalı otomobil, Konya-Isparta kara yolu Göçeri Mahallesi yakınında trafik levhasına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Halim Özcan ile Gülperi Özcan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

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