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Beyşehir'den kısa kısa

AA

Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde gıda kontrol ekipleri tarafından işletmeler denetleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in nezaretinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğuyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolleri yapıldı.

- Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Küçükmuslu Yaylası mevkisinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçiler, arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ile İHH arama kurtarma gönüllülerinin yürüttüğü kurtarma çalışmasında yüksekten indirilen 28 keçi, sahibine teslim edildi.

- AK Parti Beyşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısı

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Beyşehir'de düzenlenen AK Parti'nin 77'inci İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, hedeflerinin Beyşehir'de belediye seçimlerini açık arayla kazanmak olduğunu söyledi.

Elde edilen zaferin dünya siyasi tarihinde bir benzerinin olmadığına dikkati çeken Akyürek, "Bu süreci atlattık. Şimdi yeni bir dönem başladı." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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