Kulu'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.



Halime Çeliker'e ait Yeşiltepe Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın, evde hasara yol açtı.



- Trafik denetimi sürüyor



Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara - Konya kara yolunda jandarma ekiplerince denetimler devam ediyor.



Ekipler, sürücüleri ve araçtakileri trafik kurallarına uymaları, dikkatli olmaları, aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemerini takmaları konusunda uyardı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.