Konya Büyükşehir Belediyesi 50 yeni otobüsten 13'ünü teslim aldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin alımını yaptığı CNG (doğal gazlı) ve hibrit 50 yeni otobüsten 13'ü Konya'ya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konyalılara en iyi hizmeti verebilme adına şehrin her noktasında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Konya'nın birçok ülkeden büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu, buna rağmen toplu ulaşım hizmetini aksatmadan sürdürdüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bunun yanında otobüs filomuzu da sürekli olarak yeni araçlarla güçlendiriyoruz. Konya'da her gün yaklaşık 400 bin hemşehrimiz toplu taşımayla seyahat ediyor. Bu sayının yaklaşık 135 bini raylı sistemle, 265 bini de otobüslerimiz vasıtasıyla hizmet alıyor. Otobüslerle şehir içinde günlük 90 bin, merkez dışındaki ilçelerde 7 bin olmak üzere toplam 97 bin kilometre yol yapıyoruz. Öz kaynaklarla alımını yaptığımız 127 yeni otobüsün ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK desteğiyle 50 yeni otobüsün alımını daha yapıyoruz. Bu yıl içinde 30 solo, 20 körüklü toplam 50 yerli üretim otobüsün daha alımını yapacağız. Bu otobüslerimizin ilk partisi olan 13 solo otobüsümüz, şehrimize geldi. Yeni otobüslerimizin en önemli özelliği, CNG ve hibrit olması. Bu sayede hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz hem de yakıt tüketimini daha düşük seviyelere indiriyoruz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.