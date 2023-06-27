Konya ve Afyonkarahisar'da şehitlikler ziyaret edildi

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KONYA (AA) - Konya ve Afyonkarahisar'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesi şehitliklere ziyarette bulundu.

Konya'da şehit aileleri ve yakınları, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehitlikte üzerinde "Anneciğim babacığım bayramınızı kutlar, ellerinizden öperim" yazılı çiçekler bıraktı.

Kumartaşlı, AA muhabirine, şehitlerin manevi hatıralarını yaşatmak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şehit Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç'ın babası Fuat Saraç da şehitlikte oğlunun mezarının başında torunuyla birlikte Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Her arife günü oğlunun mezarına geldiğini ifade eden Saraç, "Bayram sabahı da ilk oğlumla bayramlaşırım. Bu özel günler, hem gurur hem de üzüntü verici. Keşke bizimle birlikte olsa diyoruz."diye konuştu.

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