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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir'de zabıta ekipleri kurban pazarını denetledi

AA

Beyşehir'de zabıta ekipleri kurban pazarını denetledi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hayvan pazarında vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için gayret edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazarda alıcı ve satışı vatandaşlarımıza sahte para konusunda da dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunduk. Hayvanların gerekli belgelerini kontrol ettik ve rampalarda iniş çıkışlarını rahat yapmaları için gerekli çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızdan, belediyemizin belirlemiş olduğu hayvan kesim yerlerini tercih etmelerini, sağlıklı bir ortamda hayvanlarını kesmelerini ve keserken de kendilerine dikkat etmelerini rica ediyoruz."

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