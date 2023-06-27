Türk asıllı siyasetçi Avrupa Parlamentosu seçimleri için Konya'daki hemşerilerinden oy istiyor

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KONYA (AA) - Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimleri için baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde seçim çalışması yürütüyor.

Nüans Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimleri kampanyasını Kulu'da başlattı.

Yüksel, billboardlara yerleştirilen afişlerle gurbetçi hemşehrilerinden destek istiyor.

Reklam panolarında, "2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazır mısınız? İsveç genelinde sadece 160 bin oya ihtiyacımız var." ifadeleri yer alıyor.

- "Hedefimiz 1 milletvekili yollamak"

Yüksel, AA muhabirine, İsveç'te yapılan yerel ve genel seçimlerde büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

İsveç'in Nüans Partisi hakkında konuştuğunu anlatan Yüksel, "Önümüzdeki yıl Avrupa'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Hedefimiz 160 bin oy alarak en az 1 milletvekili yollamak. Avrupa Parlamentosuna girdiğimizde hedeflerimizden biri Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek devletinin üyeliği içinde çalışmak olacak." dedi.

- "Partimiz terörle arasına mesafe koymuş İsveç'in tek Türkiye dostu partisidir"

Yüksel, seçimlerde vatandaşın oy kullanması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İsveç'te yaklaşık 150 bin Türkiye kökenli vatandaşımız yaşıyor. Bunun yaklaşık 50 bini Kulu'lu. Geçtiğimiz seçimlerde Malmö ve Göteborg büyükşehir belediyesini az bir oyla kaybettik. O yüzden herkesin oy kullanması çok önemli. Partimiz terörle arasına mesafe koymuş İsveç'in tek Türkiye dostu partisidir. Avrupa Birliği ve İsveç siyasetimizi bunun üzerine kurduk. Avrupa Birliği yıllardır Türkiye'ye çifte standart uygulamakta, üye ülkelerin yerine getirmediği şartları Türkiye'den istemektedir. Biz bu konuları Avrupa Birliği Parlamentosunda dile getireceğiz."

İlçede esnaf Ahmet Yıldız da Yüksel'in kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Tatil için Kulu'ya gelen Hüseyin Korkmaz ise Yüksel'e başarı dileyerek, "Çalışmalarında samimi olduğuna inandım. Barışçıl bir insan, kötü bir dil konuşmuyor. Hem yaşadığı ülkeyi hem de doğup büyüdüğü ülkesini seviyor. Akrabalarımın, Mikail Yüksel beyefendiyi desteklemelerini isterim." ifadelerini kullandı.

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