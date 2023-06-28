Konya'da refüje çarpa otomobildeki 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Hasan Tarhan idaresindeki 06 DBR 097 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 1. kilometresinde refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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