İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı:

Demir yollarında neden taşlar olur?

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KONYA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da vatandaşlarla bir araya geldi, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yerlikaya, bir dizi ziyaret için geldiği kentte, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı esnafıyla görüştü, vatandaşlarla bayramlaştı.

Mevlana Müzesi'ni de gezen Yerlikaya, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Yerlikaya, daha sonra Konya Valiliğinde, Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yerlikaya, Kurban Bayramı vesilesiyle şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Bayramda Gaziantep ve Kilis'e de ziyarette bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, bugün ise büyük özlem duyduğu memleketinde olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, 4 Haziran'da başladığı görevinde başta Konya olmak üzere aziz milletin hayır dualarının kendisine güç verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bayramlar sevinç günleri. Öncelikle hemşerisi olmaktan iftihar ettiğim aziz Konyalı hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin, İslam coğrafyasındaki bütün inanan kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara, huzur içerisinde, güven, birlik, beraber ve kardeşlik içinde kavuştursun' diye dua ediyorum. Konyamızda bundan sonra daha sık karşılaşacağız. Konyamızın 21 yılda geldiği nokta, göz kamaştırıcı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve hükümetlerinin başarısı olarak görüyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, 28 Mayıs'ta Konyamızın göstermiş olduğu büyük teveccüh gerçekten takdire şayan. Konyamıza minnettarız. Şehrimizde atanmış, seçilmiş ayrımı yapılmaksızın çok büyük bir uyum var. Buna katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Ardından Konya Şehitliği'ne geçen Yerlikaya, şehitlerin kabri başında dua etti, buradaki ailelerle bir süre sohbet etti.

Yerlikaya, Taş Bina Konya Tanıtım Merkezi'ni de gezdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bilgi aldı.

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