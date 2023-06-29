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Konya'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

AA

Konya'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Yasin Çıngı yönetimindeki 35 AHU 574 otomobil, Konya-Karapınar kara yolunun 17'inci kilometresindeki Hotamış Kavşağı'nda, M.Y. idaresindeki 42 DM 586 plaka tıra bağlı dorseye arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, Hüseyin Çıngı, Muhammet Emin Çıngı ve Nilüfer Çıngı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü M.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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