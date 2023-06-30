Seydişehir'de hava ambulansı felç geçiren hasta için havalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde beyin kanaması geçiren bir hasta ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Rahatsızlığı nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Hüseyin Şık, yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.



Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi.



Şık, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansıyla Konya'ya nakledildi.









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