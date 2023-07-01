Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide bulunup yaylaya getirilen mühimmatın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çiftçi Mehmet Harmancı, Karapınar Atış Test Değerlendirme Grup Komutanlığı sınırları içerisinde bulduğu mühimmatı yaylaya götürdü.

Mühimmatın evden alınıp tekrar kamyonete yüklenmesi sırasında patlaması sonucu Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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