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KONYA (AA) - Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Polonya'yı 71-47 yendi.



Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ilk müsabakasında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Polonya, birinci çeyreği 14-4 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ortalarına doğru 19-15 öne geçen milli takım, periyot boyunca üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 10 sayı farkla (34-24) önde gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran milliler, üçüncü periyodunu 53-36 önde tamamladığı karşılaşmadan 71-47 galip ayrıldı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat 19.00'da Fransa ile mücadele edecek.

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