Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Türk kahvesi işte bu yüzden küçük fincanda içiliyor!

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KONYA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İlçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

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