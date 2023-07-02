Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 tarımsal destek kayıtları başladı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan 31 ilçedeki çiftçilere yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2024 yılı başvurularının alınmaya başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin yaşadığı bölgede refah seviyesini artırmak amacıyla Konya'nın tüm ilçelerinde tarımsal desteklere devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı sağlamak adına tarımsal desteklemelerin 2024'te de artarak devam edeceğini söylediği ifade edildi.

Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğuna vurgu yapan Altay, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda tarımsal destekler konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki yılda da vereceğimiz destekle çiftçimizin yüzü gülecek Allah'ın izniyle. 31 ilçemizde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçilerimizin başvuru yapabileceği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destek müracaatlarımız başladı. Konyalı çiftçilerimize 2024 yılı için planladığımız yüzde 50 hibe destekli; elma, asma, ceviz, badem, kayısı, kiraz, ahududu, aronya, böğürtlen, korunga, Macar fiği, aspir, ada çayı, kekik destekleme başvurularını 31 Temmuz'a kadar alacağız. Konya'mız üretmeye devam ettikçe, ülkemiz ve dünyamız da kazanacak inşallah. Tüm çiftçi kardeşlerimi bu berekete ortak olmaya davet ediyorum."



Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.





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