Tatil dönüşünü son güne bırakanlar Kulu'da binlerce araçlık konvoy oluşturdu

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KONYA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşü son güne bırakan tatilciler Kulu ilçesinde kilometrelerce araç konvoyu oluşturdu.

Akdeniz bölgesine tatile giden vatandaşların dönüşlerini son güne bırakmasıyla Konya’nın Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolu kilometrelerce araç yoğunluğuna neden oldu.

Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan 3 ışıklı kavşakta durmak zorunda kalan binlerce araç uzun konvoy oluşturdu.

Araç yoğunluğunun akşam serinliğinde artması bekleniyor.

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