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KONYA (AA) - Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Fransa'ya 66-43 yenildi.

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fransa, birinci çeyreği 11-9 üstün bitirdi, devre sonunda soyunma odasına 30-23 önde gitti.

Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Fransa, üçüncü çeyreğini 48-30 önde geçtiği karşılaşmadan 66-43 galip ayrıldı.

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