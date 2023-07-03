İstanbul'dan döndüğü köyünde ata tohumuyla sarımsak yetiştiriyor

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KONYA (AA) - YAKUP ÇETİN - İstanbul'un Adalar ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Zeybek, yerleştiği Konya'nın Bozkır ilçesinde ata tohumundan 5 ton sarımsak üretmeyi hedefliyor.

Burgazada'da manavlık yapan Ahmet Zeybek, annesinin memleketten gönderdiği ata tohumdan ürettiği sarımsağı çok beğenince ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki 36 nüfuslu Yalnız Mahallesi'ne dönmeye karar verdi.

Ata tohumunu çoğaltarak uzun yıllardır boş tutulan 15 dönüm arazide ekim yapan Zeybek, bu yıl 5 ton mahsul bekliyor.

Ahmet Zeybek, AA muhabirine, çocukların büyümesi ve Kovid-19 salgını sonrası büyükşehirde yaşamanın zor olduğunu anlattı.

Annesinin evinin önündeki bahçesinde yetiştirdiği ata tohum sarımsağı çoğaltmaya karar vererek, memleketine döndüğünü dile getiren Zeybek, "İstanbul'dayken annemin gönderdiği sarımsaklar bana ilham verdi. O sarımsaklar için buraya geldim ve dedemin yaklaşık 30 senedir ekilmeyen toplam 15 dönüm arazisini ektim. Atıl bu bahçede bir kuyu kazdırdım ve 9 metrede su çıktı, sulama anlamında hiçbir sıkıntımız yok." dedi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce deneme ekiminden 500 kilogram üretim yaptığını ifade eden Zeybek, bir sonraki yıl 2 ton ürettiğini, bu yıl da 5 ton mahsul beklediğini kaydetti.

Sarımsağın aroması, dayanıklılığı ve ebadı ile çok kaliteli olduğunu aktaran Zeybek, "Hedefim bahçemize yeni araziler katıp seneye 10 ton sarımsak yetiştirmek. Şükürler olsun pazarlama sorunum yok. Antalya'daki oteller tüm üretimimi direkt alıyor." diye konuştu.

İlkokul ve ortaokul çağındaki iki çocuğunun da kendi topraklarında büyümesini arzu ettiğini vurgulayan Zeybek, üretimde ailecek çalıştıklarını söyledi.

Ayşegül Zeybek de kızları Ayşe ve Buğlem ile eşine yardım ettiklerini belirterek, "Biz daha önce İstanbul'da Adalar'da yaşıyorduk. Pandemi döneminde memleketimize dönmek istedik. Çocuklarımız memleketimizde aileleriyle akrabalarla büyüsün istedik. 1,5 yıldır buradayız. Toprağımızı ekip, üretiyoruz." ifadesini kullandı.

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