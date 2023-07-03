Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında ilk sabah namazı kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında ilk sabah namazı kılındı

AA

Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında ilk sabah namazı kılındı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da çocukların her yıl heyecanla beklediği "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamındaki ilk sabah namazında çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje başlangıç programının Selçuklu Yelda Ak Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye 26 bin başvuru yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 70 bine yakın bisikleti çocuklarımızla buluşturmuştuk. İnşallah bu yıl da çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Amacımız aslında medeniyetimizde olduğu gibi şehirlerimizin merkezinin camiler olduğunu bir kez daha hatırlatmak. Çocuklarımız için camiyle, cemaatle, mahallenin imamıyla bir tanışma fırsatı, yeni arkadaşlar edinme fırsatı. Ayrıca anne babalar için de komşuluk ilişkilerinin güçlendirildiği, komşularla tanışıldığı, camilerin tekrar hayatımızın merkezinde olduğu bir dönemin başlangıcı olması açısından çok önemli. Bu yıl 2014-2015 doğumlu çocuklarımızın kayıtlarını gerçekleştirdik. Artık her yıl yaşları yenileyerek bu projeye devam edeceğiz. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sabahın bu saatinde çocukların elinden tutarak buraya gelen tüm anne babalara da teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. En büyük teşekkür başta müftümüz olmak üzere imamlarımıza, din görevlilerimize. Çünkü sabahın bu saatinde bunun telaşıyla uğraşmak, bir taraftan büyük güzellik ama bir taraftan da bir meşguliyet. Allah onlardan razı olsun. İnşallah birlikte şehrimizin camilerini bir bayram havasına dönüştüreceğimiz bir yaz geçirmiş olacağız."

Konya İl Müftüsü Ali Öge de çocukların projeyle beraber çok güzel bir yaz geçireceklerini belirterek, "Bu güzelliklere kapı araladıkları için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın camiye her gidişleri gelişleri şehrimize bereket oluyor. Camide bulunuşları, o yolda gözlerini ovuşturarak camiye gelmeleri bütün bunlar aslında sadece Konya'mıza değil, dünyamıza bir bereket. Projenin hayırla tamamlanmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 31 ilçesinde Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün boyunca sabah namazlarında mahalle camisine gelen 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da aralarında husumet bulunan kişiyi kezzapla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da aralarında husumet bulunan kişiyi kezzapla ...
Konya'da hibe ile sera kuran çift, örnek oluyor
YEREL HABERLER Konya'da hibe ile sera kuran çift, örnek oluyor
Seydişehir'de yayla şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de yayla şenliği yapıldı
Ayakkabıcıya kezzaplı saldırı şüphelisi, çarşaf giyen erkek çıktı
YEREL HABERLER Ayakkabıcıya kezzaplı saldırı şüphelisi, çarşaf giyen ...
İstanbul'dan döndüğü köyünde ata tohumuyla sarımsak yetiştiriyor
YEREL HABERLER İstanbul'dan döndüğü köyünde ata tohumuyla sarımsak ...
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Türkiye'nin en derin gölü Acıgöl, ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en derin gölü Acıgöl, ziyaretçi akınına ...
Seydişehir Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu
YEREL HABERLER Seydişehir Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç ...
Tatil dönüşünü son güne bırakanlar Kulu'da binlerce araçlık konvoy oluşturdu
YEREL HABERLER Tatil dönüşünü son güne bırakanlar Kulu'da binlerce ...
Konya-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
YEREL HABERLER Konya-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Sağlık Bakanlığının Kurban Bayramı tatili dönüş trafiği için tedbirleri devam ediyor
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığının Kurban Bayramı tatili dönüş ...
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 tarımsal destek kayıtları başladı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 tarımsal destek ...
Güneysınır'da lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Güneysınır'da lavanta bahçesi ziyaretçilerini ...
Çifte cinayete hazırlık aşaması cezayı artırdı
YEREL HABERLER Çifte cinayete hazırlık aşaması cezayı artırdı
Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliği coşkulu geçti
YEREL HABERLER Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliği coşkulu geçti
Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik ...
Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Emekli öğretmen ortopedik ayakkabı özlemine öğrencisinin desteğiyle kavuştu
YEREL HABERLER Emekli öğretmen ortopedik ayakkabı özlemine ...
Konya Ovası´nda 180 santimetrelik buğday yetişti
YEREL HABERLER Konya Ovası´nda 180 santimetrelik buğday yetişti
Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi ...
Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmat patladı: 1 ölü
YEREL HABERLER Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.