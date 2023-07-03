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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma programında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşma programının Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışının sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getirdiğini ve Konya'nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu benim tek başıma yapma, başarma şansım yok. Onun için bu başarı 10 bine yakın çalışma arkadaşlarımızın, daha doğrusu sizlerindir. Tüm Konyalılar adına hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz sürece başaramayacağımız bir şey yok. 5 yıldır şehrimizde önemli hizmetler yürütüyoruz. Deprem bölgesinde hep birlikte adeta bir tarih yazdık. Bugün hala depremle ilgili bir konu konuşulduğunda Konya'nın, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Konya belediyelerinin yaptıkları anlatılmaya devam ediyor. Ekip sayımızı azaltsak da oradaki işlemlerimize devam ediyoruz. İnşallah Hatay'da 'Artık iş kalmamıştır, teşekkür ediyoruz.' diyene kadar oradaki işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Aslında 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem belediyecilik adına da bir milat oldu. Bütün kurumların kendini yeniden gözden geçirdiği eylem planlarını yeniden yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Biz de orada gördüklerimizden yaşadıklarımızdan başta arama-kurtarma, sonrasında lojistik faaliyetleri olmak üzere ve en önemlisi de şehrimizdeki bina stokunun, alt yapının güçlendirilmesiyle ilgili hem kendi hem de uluslararası kaynaklarımızla Konya'yı daha dirençli bir şehir haline getirmek için çaba sarf edeceğiz. 31 ilçesi 42 bin kilometrelik alanıyla bu mübarek şehri inşallah en güzel yere taşımak için gayretimiz artarak devam edecek. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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