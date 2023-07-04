Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da minibüsün karşı şeride geçip 2 araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Y.D. idaresindeki 42 AKV 982 plakalı minibüs, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 42 OAY 209 plakalı pikap ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BUC 768 plakalı otomobile çarpan minibüs devrildi.

Kazada minibüsteki Fidan Uz (68) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan 4 kişi de şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.