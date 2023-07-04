Kulu'da yangında otomobil son anda kurtarıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde müştemilatta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

Ömeranlı Mahallesi'nde Cevcet Dinç’e (65) ait müstakil evin müştemilatında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler müştemilatın çatısını tamamen yakarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeride bulunan otomobil son anda dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.



Söndürülen yangının ardından müştemilat kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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