Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Orhaniye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Sercan K, Mehmet K, Özcan K, Sedat K. ile Resul A. ve Can A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sercan K. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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