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Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA

Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tayfur Yılmaz yönetimindeki 38 ZS 575 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolu Taşağıl Mahallesi mevkisinde Mustafa Cura (49) idaresindeki 42 RD 153 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araç sürücü Mustafa Cura yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Cura, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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