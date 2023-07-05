Konya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Osman Yapıcı (35) yönetimindeki 42 GFA 03 plakalı taksi, Seydişehir-Bozkır yolu Gökhüyük Mahallesi kavşağında Recep Yalçın (61) idaresindeki 42 ZD 891 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ağır yaralandı.

Bölgeye gelen 1112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Osman Yapıcı ise buradaki müdahalelerin ardından Konya'ya sevk edildi.

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