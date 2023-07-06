Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Göl Festivalinin 28-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, üç gün sürecek festivalde sanatçı İsmail Altunsaray, Tuğçe Kandemir ve Serkan Kaya'nın konser vereceklerini belirtti.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu yılki etkinlikleri ertelemek istediklerini ancak yoğun talepler üzerine 3 gün yapma kararı aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yılki festivalimizde önceki yıllarda olduğu gibi stant ve çadır kiralaması yapılmayacak olup, bütçe olarak ise 2019 yılı festivalimizde olduğu üzere sponsorlar desteği ile bir festival yapılacaktır. Dolayısıyla Belediye bütçesine ek maliyet yansımayacaktır."

- Çiftçilere sera desteği verilecek

Beyşehir'de çiftçilik yapanlara talep etmesi halinde yüzde 70’i hibe olmak üzere sera desteği verileceği bildirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, KOP Bölgesinde örtü altı tarımının yaygınlaştırılması projesi yürütüldüğü belirtildi.

Bu çerçevede çiftçilere 525 metrekare taban alana sahip plastik örtülü sebze serası hibesi verileceği aktarılarak şu ayrıntılar paylaşıldı:

"Hibe oranı yüzde 70 olup, yüzde 30'u da faydalanıcı çiftçi katkısı olacaktır. Projeye başvuru şartları ve müracaat belgeleri kurumumuzdan temin edilebilecektir. Projeye son başvuru tarihi 4 Ağustos 2023 tarihi olup müracaatlar Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır."